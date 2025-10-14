Madre e hija son detenidas como sospechosas de la desaparición de Ligia Faerron

El caso por la misteriosa desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, tuvo un importante avance este martes, pues las autoridades detuvieron a tres personas que estarían involucradas en el hecho.
Se trata de una mujer apellidada Linares Rodríguez y su hija, apellidada Monterrey Linares, quienes, al parecer, eran muy cercanas a Faerron. Ellas son investigadas por el aparente delito de favorecimiento real.
A ellas se suma un hombre apellidado González López, quien también fue capturado por medio de los dos allanamientos que OIJ y Ministerio Público realizaron la mañana de este martes.
El Ministerio Público reveló que González López habría sido la última persona que fue vista con Faerron antes de que se diera su desaparición.
“De acuerdo con la prueba recabada hasta ahora, el 26 de setiembre, el hombre llegó a la casa de la ofendida. Se cree que este aprovechó la confianza que le tenía la mujer e ingresó a la vivienda. Luego de esa visita, se perdió rastro de la mujer, quien días después fue reportada como desaparecida”.
En cuanto a la madre y su hija, se investiga si ocultaron información de interés a las autoridades.
Los dos allanamientos realizados este martes se ejecutaron uno en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos, y el otro en una casa en Ciudad Quesada, en esta última habrían detenido a las mujeres.
En el terreno ubicado en Javillos, los investigadores del OIJ están trabajando con la Unidad Canina y otros especialistas en busca de algún indicio.