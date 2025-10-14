OIJ encuentra anillo de Ligia Faerron en finca allanada en San Carlos

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, está desaparecida desde el 26 de setiembre, las hijas de la empresaria piden ayuda para ubicarla. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó un importante hallazgo que hace pensar lo peor en el caso por la desaparición de Ligia Faerron Jiménez, de 53 años, quien desapareció desde el pasado 26 de setiembre.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que en la propiedad allanada este martes, ubicada en Javillo, San Carlos, encontraron una evidencia que les hace presumir que están ante un caso de homicidio.

“En este momento lo que se está haciendo es la búsqueda de un cuerpo, ya no creemos que podría ser de una persona viva y dentro de la finca ya se han encontrado elementos importantes como el anillo de doña Ligia, reconocido como tal por familiares, y también parte de una maleta quemada que creemos que pudo ser usada para este ilícito en particular”, Zúñiga.

Por este caso, el OIJ detuvo este martes a una mujer apellidada Linares Rodríguez, de 70 años, y a su hija apellidada Monterrey Linares, de 44; así como un hombre apellidado González, de 29.