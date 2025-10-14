Maestra de niño que murió ahogado dio noticia a compañeros: “Lloramos, hicimos berrinche y nos agarramos de la mano”

La tragedia ocurrió dentro de una finca privada en San Isidro de Tacacorí. Foto Facebook. (Faceb/La tragedia ocurrió dentro de una finca privada en San Isidro de Tacacorí. Foto Facebook.)

Los niños de quinto grado de la escuela Timoléon Morera Soto, en Alajuela, quedaron con el corazón roto al descubrir que uno de los pupitres de la clase estará vacío por la muerte de un compañerito.

Ese pupitre era ocupado por el niño de 10 años que la tarde de este domingo falleció junto a su hermano de 13 años dentro de una piscina, en un rancho privado ubicado en Tacacorí, en San Isidro de Alajuela.

Andrea Brenes, maestra del menor de los hermanos, contó que ella fue la encargada de comunicarle al resto de sus alumnos la dolorosa noticia.

Brenes mencionó que en medio de ese dolor, los niños tuvieron un hermoso gesto con el compañero al que ya no volverán a ver.

“Es de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mis años en esta labor, pero solo Dios le da a uno la fortaleza.

La escuela a la que asistía el hermano menor colocó un lazo negro en su honor. Foto Silvia Núñez. (Silvia Núñez/La escuela a la que asistía el hermano menor colocó un lazo negro en su honor. Foto Silvia Núñez.)

“Ayer les di la noticia, lloramos, hicimos berrinche, nos agarramos de la mano y cada uno dijo algo hermoso de él, porque no podemos decir nada malo, era un niño que siempre buscaba la paz, siempre nos hemos visto como familia. También oramos y le pedimos a Dios que tomara a la mamá en sus brazos y no la dejara desfallecer”, contó Brenes.

La maestra dijo que se enteró de la tragedia por boca de la misma madre del niño, a quien ella trató de apoyar en ese difícil momento.

“Yo le dije a la mamá que ellos no pudieron tener una mejor mamá, ni un mejor papá. La gente es muy cruel, nunca piensan en lo que los demás sienten, porque es muy fácil juzgar. Yo ese chiquito lo tenía desde tercer grado y sé la clase de papás que tenía”.

La maestra recordó al pequeño como “el ser más agradecido de este mundo” y con una sonrisa que no se le quitaba con nada.

El funeral de los hermanos se llevará a cabo a las 9 a.m. de este martes en la Iglesia Adventista Ceneba, en Pueblo Nuevo de Alajuela.