Muerte de hermanos en piscina de Tacacorí habría ocurrido cuando uno intentó salvar al otro

La tragedia ocurrió dentro de una finca privada en San Isidro de Tacacorí. Foto Facebook. (Faceb/La tragedia ocurrió dentro de una finca privada en San Isidro de Tacacorí. Foto Facebook.)

La tragedia en la que dos hermanos fallecieron ahogados dentro de una piscina en Tacacorí, Alajuela, se habría dado cuando el más pequeño intentó salvarle la vida a su hermano mayor.

Esa es la versión que manejan los familiares y seres queridos de los dos hermanitos, de 10 y 13 años, quienes perdieron la vida la tarde de este domingo dentro de una finca privada ubicada en San Isidro de Tacacorí.

Una familiar cercana de los niños, quien pidió que su nombre no fuera publicado, explicó a La Teja que esa versión fue dada por las mismas personas que se encontraban en la fiesta de cumpleaños que se celebraba en el lugar.

“Eso es lo que dijeron ahí, que uno se cayó y el otro intentó ayudarlo. Lo que nos dicen es que el mayor fue el que se cayó y el hermanito se metió para tratar de ayudarlo, pero no pudo. Dicen que pegaron gritos, pero nadie los escuchó y ya luego fue demasiado tarde”, contó la familiar.

La Policía Judicial confirmó que el caso continúa bajo investigación

“Nos indican en el OIJ de Alajuela que se está en investigación y a la espera de los resultados de la autopsia para determinar causa y manera de muerte de los dos menores de 13 y 10 años”, informó la oficina de prensa del OIJ.

Familia desmiente versión sobre fiesta privada

Luego de que se diera a conocer la muerte de los hermanos, en redes sociales surgieron versiones que aseguraban que los niños se habían colado a una fiesta privada, pero esa versión fue descartada por un familiar.

“Ellos no se colaron a la fiesta. El mayor tenía un compañero del colegio y estaban celebrándole el cumpleaños en esas piscinas privadas. El mayor llegó a la casa y les dijo a los papás que si los dejaban ir a la fiesta, ellos les dijeron que sí, pero que solo media hora y que únicamente fueran a comer y luego se regresaran. Fue como media hora el tiempo en el que ellos fueron a comer; en esa pequeña media hora ya no volvieron a la casa”, relató la pariente.

Los hermanitos y sus padres eran vecinos de la misma localidad de Tacacorí, adonde habían llegado hacía aproximadamente 22 días.