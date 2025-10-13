Se confirma desgarradora información que hace aún más dolorosa muerte de niños en piscina

La tragedia ocurrió en una finca privada en Tacacorí de Alajuela.

La tragedia por el caso de los dos niños que murieron ahogados este domingo dentro de una piscina en Alajuela, se volvió aún más dolorosa luego de que se confirmó una desgarradora información.

Se trata del hecho de que los dos niños, de 10 y 13 años, eran hermanos. Así lo dio a conocer por medio de una publicación en su cuenta de Facebook, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Ceneba, iglesia a la que asistía la familia.

“La familia de Ceneba se une al gran dolor por la familia de Dina Reyes, madre de los niños. Haremos llegar la información en el momento oportuno de las honras fúnebres”.

La muerte de los hermanos también causó dolor en el Liceo Otilio Ulate Blanco, centro educativo en el que el mayor de los niños estaba cursando el sétimo grado.

“Su partida deja un vacío irreparable entre quienes compartieron con él momentos de aprendizaje, amistad y compañerismo.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento con respeto y solidaridad”, publicó el centro educativo.

La tragedia ocurrió a eso de las 5:50 p.m. de este domingo en una finca privada en San Isidro de Tacacorí, en Alajuela.

“Reportaron accidente acuático, en unas piscinas, dos menores de edad, a la llegada del recurso se valoran mismos en paro cardiorrespiratorio, se les brindan maniobras por más de 30 minutos, ambos sin signos vitales”, confirmó la Cruz Roja, que llegó al lugar con dos unidades, una avanzada y la otra básica.