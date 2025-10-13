Tragedia en Esparza: incendio en casa deja una persona fallecida durante la madrugada

Los bomberos encontraron una persona calcinada en el incendio en Puntarenas. (Alonso Tenorio)

Una madrugada de terror vivieron los vecinos de Esparza, en Puntarenas, luego de que un incendio consumiera una vivienda y dejara una persona fallecida.

El incendio se desató a la 1:47 de la madrugada de este lunes, a unos 800 metros al oeste de la escuela de Salinas, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Cuando las unidades llegaron al lugar, la casa ya estaba envuelta en llamas y se reportaban fuertes llamaradas, visibles desde varios metros de distancia.

Durante las labores de extinción, los bomberos encontraron a una persona sin vida dentro de la estructura, la cual sufrió daños en aproximadamente 40 metros cuadrados.

A la emergencia acudieron tres unidades de Bomberos, además de personal de la Cruz Roja.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, ni las causas del incendio, el caso está en investigación por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades trabajan en el levantamiento del cuerpo y en determinar qué provocó el siniestro que terminó en tragedia.