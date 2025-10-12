Sucesos

Encuentran cuerpos de dos hombres que fueron calcinados en solitaria calle en Pococí

Extraoficialmente se habla de que, en apariencia, también presentaban impactos de bala

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Niño halla cuerpo de hombre asesinado y quemado en San Carlos. Foto Edgar Chinchilla.
El macabro hecho fue descubierto en una solitaria calle. Foto con fines ilustrativos.

Una calle ubicada en el cantón de Pococí, en Limón, fue escenario de un macabro crimen, pues en ese sitio se hallaron los cuerpos de dos hombres calcinados.

El brutal crimen fue descubierto a eso de las 5 a.m. de este domingo 12 de octubre en el sector de Aguas Frías de Roxana, donde ambos cadáveres se encontraban a la orilla de una solitaria calle.

LEA MÁS: ¿Recuerda al Bruce Willis tico? Ya han pasado 10 años desde cuando sobrevivió a 91 balazos y revive su historia

Trascendió que las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de los cuerpos, por lo que personal de la Fuerza Pública y la Cruz Roja se presentaron al mencionado sitio.

OIJ investiga el doble homicidio en Aguas Frías de Roxana

“Se trata de un incidente de quemaduras por fuego directo, se atienden a dos hombres localizados en vía pública, calcinados y sin signos de vida”, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: (Video) Así fue el increíble rescate de tres días del guardaparques que sobrevivió a caída en la isla del Coco

De forma extraoficial, también se habla de que, al parecer, ambos cuerpos presentaban impactos de bala, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están trabajando en la escena del crimen y en el levantamiento de ambos cuerpos.

LEA MÁS: Hombre sufrió trágica muerte al caer en un charco mientras trabajaba

El pasado domingo ocurrió un caso similar en San Gabriel de Aserrí, cuando vecinos de la zona encontraron un cuerpo mutilado y quemado dentro de un cafetal.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cuerpos calcinados PococíCuerpos quemados Pococí
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.