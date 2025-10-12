Encuentran cuerpos de dos hombres que fueron calcinados en solitaria calle en Pococí

El macabro hecho fue descubierto en una solitaria calle. Foto con fines ilustrativos.

Una calle ubicada en el cantón de Pococí, en Limón, fue escenario de un macabro crimen, pues en ese sitio se hallaron los cuerpos de dos hombres calcinados.

El brutal crimen fue descubierto a eso de las 5 a.m. de este domingo 12 de octubre en el sector de Aguas Frías de Roxana, donde ambos cadáveres se encontraban a la orilla de una solitaria calle.

Trascendió que las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de los cuerpos, por lo que personal de la Fuerza Pública y la Cruz Roja se presentaron al mencionado sitio.

OIJ investiga el doble homicidio en Aguas Frías de Roxana

“Se trata de un incidente de quemaduras por fuego directo, se atienden a dos hombres localizados en vía pública, calcinados y sin signos de vida”, detalló la Cruz Roja.

De forma extraoficial, también se habla de que, al parecer, ambos cuerpos presentaban impactos de bala, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están trabajando en la escena del crimen y en el levantamiento de ambos cuerpos.

El pasado domingo ocurrió un caso similar en San Gabriel de Aserrí, cuando vecinos de la zona encontraron un cuerpo mutilado y quemado dentro de un cafetal.