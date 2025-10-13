Dos niños mueren ahogados en una piscina en Tacacorí de Alajuela

Los menores perdieron la vida. Foto ilustrativa (IStock)

Una gran tragedia se vivió en San Isidro de Tacacorí, en Alajuela, ya que dos menores de edad fallecieron ahogados en una piscina a las 5:51 de la tarde de este domingo 12 de octubre.

De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, dos niños compartían con sus familias en un rancho privado en Tacacorí, al parecer por la celebración de un cumpleaños.

El rancho, que se alquila para eventos, tiene piscina y fue ahí donde los niños fallecieron ahogados.

Los dos niños eran hermanos y tenían 10 y 12 años. La Cruz Roja logró llegar al sitio, pero por más esfuerzos que realizaron no pudieron revivir a los menores.

La Cruz Roja llegó al lugar de los hechos. Fines ilustrativos (Cruz Roja/Cruz Roja)

“Reportaron accidente acuático, en unas piscinas, dos menores de edad entre 10 y 12 años, a la llegada del recurso se valoran mismo en paro cardio respiratorio, se les brindan maniobras por más de 30 minutos, ambos sin signos vitales”, confirmó la Cruz Roja que llegó al lugar con dos unidades, una avanzada y la otra básica.

Según los datos oficiales de las autoridades, hasta mayo pasado en el país habían fallecido 63 personas ahogadas.