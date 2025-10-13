Sucesos

Dos niños mueren ahogados en una piscina en Tacacorí de Alajuela

La Cruz Roja atendió la emergencia en un rancho privado de Tacacorí de Alajuela

Por Eduardo Vega
Los menores perdieron la vida. Foto ilustrativa (IStock)

Una gran tragedia se vivió en San Isidro de Tacacorí, en Alajuela, ya que dos menores de edad fallecieron ahogados en una piscina a las 5:51 de la tarde de este domingo 12 de octubre.

De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, dos niños compartían con sus familias en un rancho privado en Tacacorí, al parecer por la celebración de un cumpleaños.

El rancho, que se alquila para eventos, tiene piscina y fue ahí donde los niños fallecieron ahogados.

Los dos niños eran hermanos y tenían 10 y 12 años. La Cruz Roja logró llegar al sitio, pero por más esfuerzos que realizaron no pudieron revivir a los menores.

en la imagen una ambulancia de la Cruz Roja
La Cruz Roja llegó al lugar de los hechos. Fines ilustrativos (Cruz Roja/Cruz Roja)

“Reportaron accidente acuático, en unas piscinas, dos menores de edad entre 10 y 12 años, a la llegada del recurso se valoran mismo en paro cardio respiratorio, se les brindan maniobras por más de 30 minutos, ambos sin signos vitales”, confirmó la Cruz Roja que llegó al lugar con dos unidades, una avanzada y la otra básica.

Según los datos oficiales de las autoridades, hasta mayo pasado en el país habían fallecido 63 personas ahogadas.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

