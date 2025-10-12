Hombre murió baleado en los Carnavales de Limón este domingo y organización tomó medidas

Imagen divulgada por la página oficial de los Carnavales de Limón en el sector de Corales III ayer sábado 11 de octubre. Fotografía: (Carnalves de Limón Oficial (tomada de Facebook)/Cortesía)

La tarde de este domingo 12 de octubre de 2025, se registró un homicidio con arma de fuego en Corales de Limón, cuando un hombre identificado con el apellido Myrie, de 33 años, fue atacado mientras participaba en una actividad de los Carnavales de Limón.

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 p. m. en vía pública. La víctima fue trasladada en un vehículo particular a un centro médico, donde falleció minutos después de ingresar debido a la gravedad de las heridas.

LEA MÁS: OIJ revela detalles sobre cuerpos calcinados en solitaria calle en Pococí

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el crimen. El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Comisión de Carnavales suspende actividades

A través de un comunicado oficial, la Comisión de Carnavales Limón 2025 lamentó lo ocurrido y envió su pésame a la familia de la víctima.

“Lamentamos lo sucedido y externamos nuestro más sentido pésame a la familia doliente. Como Comisión de Carnavales Limón 2025, informamos que el hecho se da por causas fuera de nuestro control, siendo una situación ajena a la actividad de payasos, por lo tanto damos por suspendida definitivamente dicha actividad”, indica el comunicado.

LEA MÁS: Extranjero sufrió una horrorosa muerte tras perder el control de su motocicleta en Atenas

Las autoridades locales también hicieron un llamado a mantener la calma mientras avanza la investigación.

La Comisión de Carnavales Limón 2025 suspendió las actividades tras el incidente. (La Comisión de Carnavales Limón 2025/Cortesía)

Investigación en curso

El OIJ de Limón trabaja en la recolección de pruebas y declaraciones para determinar el motivo del ataque y dar con los responsables. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.