OIJ revela detalles sobre cuerpos calcinados en solitaria calle en Pococí

Los cuerpos estaban a escasos centímetros uno del otro. Foto Cortesía. (Cortesía/Los cuerpos estaban a escasos centímetros uno del otro. Foto Cortesía.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un impactante detalle sobre el caso de los dos hombres cuyos cuerpos fueron calcinados a la orilla de una solitaria calle en Pococí, Limón.

Ambos cuerpos, que estaban a escasos centímetros uno del otro, fueron hallados a eso de las 5:20 a.m. de este domingo en la comunidad de Aguas Frías de Pococí. Al parecer, una persona que pasaba por ahí fue quien descubrió el macabro crimen.

Con relación a este caso, la Policía Judicial reveló que, al parecer, ambos hombres fueron ejecutados de múltiples balazos antes de ser calcinados.

“Presuntamente los ahora fallecidos, en apariencia, presentaban heridas que serían compatibles con proyectil de arma de fuego en diferentes partes de sus cuerpos. Supuestamente los mismos fueron calcinados posteriormente”, indicó la oficina de prensa del OIJ.

En cuanto a las identidades de las víctimas, la Policía Judicial señaló que de momento no han podido confirmar de quiénes se trata, esto debido a las condiciones en las que se encontraban ambos cuerpos.

De acuerdo con vecinos de la zona, en apariencia, en horas de la madrugada se escucharon varios disparos, por lo que no se descarta que los ahora fallecidos fueron ejecutados en esa solitaria calle de lastre.