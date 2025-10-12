Hombre apuñalado en el pecho es llevado hasta comité de Cruz Roja para que le salvaran la vida

El herido fue llevado hasta el comité de Cruz Roja de Santa Bárbara de Heredia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Los cruzrojistas de un comité ubicado en la provincia de Heredia fueron sorprendidos por un caso sumamente violento que llegó hasta las puertas de dicho lugar.

LEA MÁS: Encuentran cuerpos de dos hombres que fueron calcinados en solitaria calle en Pococí

Se trataba de un hombre que había sido víctima de un salvaje ataque con un arma blanca, el cual fue llevado hasta ese sitio para que le salvaran la vida.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que los hechos se dieron a eso de las 5:33 a. m. de este domingo en el comité de Santa Bárbara de Heredia.

LEA MÁS: Hombre sufre graves quemaduras en la mitad de su cuerpo por incendio en casa en Cartago

“Un hombre herido por arma blanca en tórax (pecho) es llevado directamente al comité, posteriormente se traslada crítico al centro médico“, añadió la Benemérita.

LEA MÁS: ¿Recuerda al Bruce Willis tico? Ya han pasado 10 años desde cuando sobrevivió a 91 balazos y revive su historia

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre ni las circunstancias que habrían mediado en el sangriento ataque.