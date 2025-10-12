Hombre sufre graves quemaduras en la mitad de su cuerpo por incendio en casa en Cartago

El siniestro ocurrió en San Nicolás de Cartago. Foto Alonso Tenorio/Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un hombre se encuentra luchando por su vida en la camilla de un hospital por culpa de un voraz incendio que le quemó la mitad del cuerpo y causó graves daños a la casa en la que se encontraba.

La emergencia ocurrió a eso de la medianoche de este sábado, en San Nicolás de Cartago, específicamente en la entrada del dique Miraflores.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, se trató de un incendio en una estructura de 15 metros cuadrados, de los cuales la mitad fueron consumidos por las llamas.

La Cruz Roja desplazó personal al sitio del siniestro, donde atendieron a un hombre de 38 años que se encontraba dentro de la vivienda y sufrió graves quemaduras.

“Informan de incendio en una vivienda, en el lugar se atiende a un hombre con quemaduras de segundo grado en un 50% de su cuerpo”, detalló la Benemérita.

El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.