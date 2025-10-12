Sucesos

Hombre sufre graves quemaduras en la mitad de su cuerpo por incendio en casa en Cartago

La emergencia fue atenida por personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos

Por Adrián Galeano Calvo
El siniestro ocurrió en San Nicolás de Cartago. Foto Alonso Tenorio/Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un hombre se encuentra luchando por su vida en la camilla de un hospital por culpa de un voraz incendio que le quemó la mitad del cuerpo y causó graves daños a la casa en la que se encontraba.

La emergencia ocurrió a eso de la medianoche de este sábado, en San Nicolás de Cartago, específicamente en la entrada del dique Miraflores.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, se trató de un incendio en una estructura de 15 metros cuadrados, de los cuales la mitad fueron consumidos por las llamas.

La Cruz Roja desplazó personal al sitio del siniestro, donde atendieron a un hombre de 38 años que se encontraba dentro de la vivienda y sufrió graves quemaduras.

“Informan de incendio en una vivienda, en el lugar se atiende a un hombre con quemaduras de segundo grado en un 50% de su cuerpo”, detalló la Benemérita.

El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

Incendio CartagoIncendio San Nicolás CartagoHombre quemado Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

