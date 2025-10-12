Sucesos

Ejecutan a hombre de varios disparos en la cabeza en Turrialba

Los paramédicos de Cruz Roja que llegaron al sitio determinaron que ya no había nada que hacer

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
Trascendió que la víctima es un hombre de 30 años. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

La paz que reinaba la noche de este sábado en un tranquilo pueblo en Turrialba, Cartago, fue interrumpida por el estruendo de una balacera, la cual dio pie a un violento homicidio.

LEA MÁS: Hombre sufrió trágica muerte al caer en un charco mientras trabajaba

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el crimen ocurrió a eso de las 10 p. m. en el sector de La Suiza de Turrialba.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una balacera en la que una persona resultó herida, por lo que de inmediato enviaron una ambulancia al sitio.

LEA MÁS: Encuentran cuerpos de dos hombres que fueron calcinados en solitaria calle en Pococí

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre muerto. Según el reporte preliminar de los cruzrojistas, el sujeto fue asesinado con un arma de fuego en la cabeza.

LEA MÁS: ¿Recuerda al Bruce Willis tico? Ya han pasado 10 años desde cuando sobrevivió a 91 balazos y revive su historia

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del fallecido solo se sabe que se trataría de un hombre de 30 años.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre asesinado TurrialbaHomicidio TurrialbaHomicidio La Suiza Turrialba
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.