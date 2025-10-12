Familiar habría presenciando como hombre fue asesinado dentro de su propia casa en Turrialba

Aguilar falleció dentro de su casa en La Suiza de Turrialba. Foto Archivo. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

Una persona habría presenciado con horror como uno de sus familiares falleció dentro de la casa en la que encontraban tras ser asesinado a balazos.

Esta es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al homicidio ocurrido en Turrialba, Cartago.

La víctima de ese crimen fue un hombre apellidado Aguilar, de 30 años, quien falleció a eso de las 10:20 p. m. dentro de su casa, ubicada en La Suiza de Turrialba.

OIJ investiga crimen ocurrido en La Suiza de Turrialba

La Policía Judicial indicó que aún no se tiene certeza de cómo ocurrió el ataque armado, pero se presume que este fue cometido por personas que dispararon desde las afueras de la casa.

“En apariencia, el ahora fallecido se encontraba dentro de su vivienda cuando, aparentemente, se escucharon detonaciones de arma de fuego. Supuestamente esta persona se encontraba acompañado de un familiar, quien habría sido la persona que dio alerta a las autoridades”, informó la oficina de prensa del OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja informó que el comité de la zona fue alertado sobre una persona herida, por lo que despacharon personal al sitio. A su llegada, los paramédicos confirmaron que Aguilar estaba fallecido. Según el reporte preliminar de los cruzrojistas, el sujeto presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza.

De momento la investigación del OIJ está centrada en determinar con claridad cómo se dieron los hechos y si el ataque iba dirigido hacia Aguilar.