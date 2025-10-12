Extranjero sufrió una horrorosa muerte tras perder el control de su motocicleta en Atenas

Un fuerte golpe en la cabeza habría sido la causa de muerte del motociclista. Foto Diario 5 Atenas. (Facebook/Un fuerte golpe en la cabeza habría sido la causa de muerte del motociclista. Foto Diario 5 Atenas.)

Un extranjero sufrió una trágica muerte luego de que, por razones que no se tienen claras, perdió el control de su motocicleta y chocó contra una cuneta.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre falleció de forma inmediata debido a que, en apariencia, su cabeza se golpeó violentamente contra una alcantarilla.

El mortal accidente ocurrió a eso de las 12:12 a. m. de este domingo 12 de octubre en barrio Mercedes de Atenas, Alajuela, 100 metros oeste del parquecito.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un nicaragüense apellidado Orozco, de 35 años, quien en apariencia era vecino de esa zona.

“De acuerdo con versiones preliminares, este hombre perdió el control de la motocicleta que conducía, se habría subido a una zona verde y colisionó contra una cuneta. Supuestamente se golpeó la cabeza contra una alcantarilla lo que le provocó la muerte”, indicó el OIJ.

Las autoridades informaron que junto a Orozco viajaba una mujer, cuya identidad no trascendió, que sobrevivió de milagro al violento choque.

Sin embargo, la mujer sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico, en el cual permanece internada, confirmó el OIJ.