Embarcación en la que viajaban cinco hombres vuelca y uno de ellos desaparece en medio del mar

El desaparecido es un hombre de aproximadamente 30 años. Foto Archivo. (Cruz Roja)

Los cuerpos de emergencia están realizando un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre desaparecido luego de que, por razones que se desconocen, la embarcación en la que viajaba volcó en el mar.

Otros cuatro hombres que también viajaban en dicha embarcación se salvaron de milagro.

La Cruz Roja informó que el accidente acuático ocurrió a eso de las 6:19 a.m. de este domingo en el sector de Puerto Jiménez, Puntarenas, en la zona sur del país.

De acuerdo con la Benemérita, la alerta sobre el vuelco de la embarcación ingresó por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que de inmediato despacharon personal al lugar.

“Al lugar se moviliza una unidad de soporte básico. A su llegada, se abordan cuatro hombres adultos que se encontraban fuera del agua, ilesos, por lo que no ameritan traslado a un centro médico”, informó la Cruz Roja.

En el sitio los rescatistas confirmaron la desaparición de un quinto hombre, de aproximadamente 30 años, por lo que de inmediato se activó un operativo de búsqueda.

“En este momento, se trabaja en conjunto con personal del Servicio Nacional de Guardacostas y vecinos de la comunidad para dar con el paradero de esta persona”, agregó la Cruz Roja.