(Video) Así fue la emotiva llegada de guardaparques que sobrevivió a caída en isla del Coco

Así fue la llegada a Caldera del guardaparques accidentado en Isla del Coco. Foto MSP. (Bomberos/Así fue la llegada a Caldera del guardaparques accidentado en Isla del Coco. Foto Bomberos.)

Luego de una labor de rescate que se extendió por aproximadamente cuatro días, finalmente la noche de este sábado llegó a tierra firme el guardaparques que sobrevivió a una caída de 40 metros en el Parque Nacional Isla del Coco.

La emotiva llegada se dio a eso de las 10 p.m. de este sábado, cuando la patrullera del Servicio Nacional de Guardacostas que transportaba al funcionario herido atracó en Caldera.

“Tras tocar puerto, el guardaparques fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital del Trauma, ubicado en La Uruca, San José”, informó Seguridad Pública.

Emotivo recibimiento tras una peligrosa operación de rescate

El guardaparques, cuya identidad aún no ha sido dada a conocer, fue recibido con aplausos por varias personas, entre ellas compañeros de trabajo, quienes celebraron su llegada con vida a tierra firme.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que la patrullera que trasladó al funcionario herido llegó la tarde del jueves a la Isla del Coco junto con personal del Servicio de Vigilancia Aérea, funcionarios del SINAC y de Bomberos, para colaborar con el rescate.

“La nave había zarpado cerca de las 11 de la noche del viernes desde la citada isla, por lo que la travesía duró casi 24 horas hasta Caldera. Se trató de una operación que duró cuatro días y que involucró personal y embarcaciones del Guardacostas, así como oficiales y drones del Servicio de Vigilancia Aérea”, señaló Seguridad Pública.

El rescate del guardaparques accidentado en una zona de difícil acceso en la Isla del Coco demoró más de 72 horas. (Foto: Bomberos/Foto: Bomberos)

El accidente ocurrió la mañana del martes 7 de octubre, cuando el guardaparques sufrió una caída de unos 40 metros en una zona sumamente áspera cerca del cerro Yglesias.

En ese momento se encontraba junto a otro compañero, quien tuvo que caminar casi dos horas hasta encontrar señal de radio y avisar la emergencia a la estación de Bahía Wafer.