Mujer falleció este domingo tras recibir disparo en la cabeza en Heredia

La Cruz Roja Costarricense confirmó que una mujer adulta perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza la tarde de este domingo

Por Hillary Chinchilla Marín
Cruz Roja atendió la emergencia en Guararí de Heredia a las 5 p.m. (Fines ilustrativos) Foto: Cortesía de Allan Rodríguez

Una mujer falleció tras recibir un disparo en la cabeza en Guararí de Heredia. La Cruz Roja Costarricense confirmó que a la víctima la hallaron sin signos de vida en el lugar.

De acuerdo con información oficial de la Oficina de Prensa de la Benemérita, el hecho se registró a las 5 de la tarde de este domingo en la comunidad de Guararí, Heredia.

El reporte indica que los paramédicos atendieron a una mujer adulta con herida de bala en el cráneo. Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que la víctima no presentaba signos de vida.

Autoridades investigan las circunstancias

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las causas del incidente ni la identidad de la fallecida. El caso quedó bajo investigación de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes en la escena.

Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras se recopila evidencia y testimonios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

