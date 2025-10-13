Asesinan a un hombre a plena luz del día en Pavas

Balacera en Pavas acabo con la vida de un hombre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en Pavas, en la zona de Lomas del Río.

LEA MÁS: Hombre murió baleado en los Carnavales de Limón este domingo y organización tomó medidas

Cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Chocó contra un camión, estuvo 22 días en coma y hoy lucha por caminar... ¡Nelson es un guerrero!

Según informó Johnny Zamora, de la central de monitoreo de la Cruz Roja, la víctima era un adulto que presentaba varios impactos de bala en el cráneo, el tórax y el abdomen.

LEA MÁS: Extranjero sufrió una horrorosa muerte tras perder el control de su motocicleta en Atenas

La víctima tenía varios balazos en el cuerpo. (Juan R. Costa)

El hecho ocurrió a eso de las 4:29 de la tarde, generando conmoción entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades al escuchar los disparos.

El caso quedó en manos de las autoridades policiales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este crimen.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima.