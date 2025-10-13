Sucesos

Asesinan a un hombre a plena luz del día en Pavas

Cuando los socorristas llegaron a Pavas, ya no había nada que hacer por la víctima

Por Fabiola Montoya Salas
Muerto Tibas
Balacera en Pavas acabo con la vida de un hombre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en Pavas, en la zona de Lomas del Río.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Según informó Johnny Zamora, de la central de monitoreo de la Cruz Roja, la víctima era un adulto que presentaba varios impactos de bala en el cráneo, el tórax y el abdomen.

Cinta amarilla
La víctima tenía varios balazos en el cuerpo. (Juan R. Costa)

El hecho ocurrió a eso de las 4:29 de la tarde, generando conmoción entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades al escuchar los disparos.

El caso quedó en manos de las autoridades policiales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este crimen.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Fabiola Montoya Salas



Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

