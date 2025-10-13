Sucesos

Dos hombres desaparecidos en el mar tienen en alerta a miembros de Cruz Roja y Guardacostas

Uno se perdió hace seis días en Guajiniquil, el otro desapareció este domingo tras el vuelco de una lancha

Por Silvia Coto

La Cruz Roja mantiene dos operativos de búsqueda activos en distintos puntos del país para tratar de localizar a dos hombres desaparecidos en el mar.

Búsqueda de joven desaparecido en Matapalo
La Cruz Roja busca a dos hombres desaparecidos en el mar. Foto: Cruz Roja (Cruz /Cortesia)

El primero de los casos ocurrió en playa Matapalo en Guajiniquil.

Según informó la institución, desde hace seis días se rastrea a un pescador que desapareció mientras realizaba sus labores en el mar.

Los rescatistas han trabajado tanto en el litoral como mar adentro, en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas, pero hasta ahora no han logrado dar con el paradero del hombre.

El segundo operativo se desarrolla en el sector de Puerto Jiménez, donde una lancha con cinco ocupantes se volcó este domingo debido a las malas condiciones del mar: fuerte viento y mareas altas.

Cuatro personas lograron salir con vida, pero una continúa desaparecida.

Las labores de búsqueda se mantienen activas este lunes en ambos puntos, con apoyo marítimo y terrestre.

GuardacostasCruz Rojabúsqueda marhombres desaparecidos en el marguajiniquilPuerto Jiménez
