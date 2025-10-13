Sucesos

Hombre que fue asesinado en riña en Pavas tenía 30 años

La víctima recibió varios disparos en la cara y el abdomen

Por Silvia Coto
Cerca de la medianoche del sábado, el OIJ realizó el levantamiento del cuerpo. Foto. Edgar Chinchilla.
El hombre fue asesinado a balazos en una riña .

El hombre que fue asesinado a balazos la tarde del domingo en Pavas tenía 30 años.

El fallecido era un hombre de apellido Solano.

El asesinato se dio en Lomas del Río.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindada este lunes, la víctima se encontraba en la calle alrededor de las 4:49 p. m. cuando se originó una riña entre varios hombres.

Durante la pelea, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y le disparó varias veces, impactándolo en la cara y el abdomen.

El hombre falleció en el sitio antes de que los cuerpos de emergencia pudieran auxiliarlo.

Las investigan el caso para esclarecer el móvil del crimen.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

