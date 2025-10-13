Hombre que fue asesinado en riña en Pavas tenía 30 años

El hombre fue asesinado a balazos en una riña .

El hombre que fue asesinado a balazos la tarde del domingo en Pavas tenía 30 años.

El fallecido era un hombre de apellido Solano.

LEA MÁS: Terrible accidente en Heredia cobró la vida de un hombre

El asesinato se dio en Lomas del Río.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindada este lunes, la víctima se encontraba en la calle alrededor de las 4:49 p. m. cuando se originó una riña entre varios hombres.

LEA MÁS: Tragedia en Esparza: incendio en casa deja una persona fallecida durante la madrugada

Durante la pelea, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y le disparó varias veces, impactándolo en la cara y el abdomen.

LEA MÁS: Tragedia en Esparza: incendio en casa deja una persona fallecida durante la madrugada

El hombre falleció en el sitio antes de que los cuerpos de emergencia pudieran auxiliarlo.

Las investigan el caso para esclarecer el móvil del crimen.