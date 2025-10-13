Terrible accidente en Heredia cobró la vida de un hombre

El hombre falleció atropellado en la Ruta 1. Foto: Cruz Roja Costarricense

Una tragedia en carretera cobró la vida de un hombre quien falleció al ser atropellado por un tráiler en la Ruta 1, a la altura de Ulloa, en Heredia

La desgracia se dio la madrugada de este lunes. Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a eso de las 12:17 a. m., por lo que de inmediato enviaron una ambulancia.

Al llegar, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido, ni detalles sobre el conductor del vehículo pesado involucrado.