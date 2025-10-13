Hombre muere tras recibir dos balazos afuera de un supermercado

El hombre fue asesinado a balazos en Parrita. (Silvia Coto)

Un hombre perdió la vida la noche de este domingo luego de recibir dos balazos en el tórax, en un violento hecho ocurrido en Parrita, Puntarenas.

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 8:18 p. m., en las afueras de un supermercado.

Al llegar, los socorristas encontraron al hombre adulto tendido en el suelo, con dos heridas de arma de fuego en el pecho. A pesar de los esfuerzos por brindarle atención, ya no presentaba signos de vida.

Las autoridades policiales acordonaron la zona mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, el caso se mantiene bajo investigación.