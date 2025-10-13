Así fue la desgarradora forma en la que mamá descubrió que sus 2 hijos murieron ahogados en piscina

Los hermanos de 10 y 13 años murieron dentro de la piscina de una finca privada en Tacacorí. Foto Archivo. (IStock)

La mamá de los dos hermanos que murieron de forma trágica dentro de una piscina en Tacacorí, Alajuela, descubrió de una forma desgarradora lo que les pasó a sus amados hijos.

Así lo contó a La Teja una familiar de los niños, quien pidió que su nombre no fuera publicado y quien explicó que la madre se enteró casi de forma inmediata de la tragedia.

Según la allegada, la situación se dio luego de que los padres de los niños, de 10 y 13 años, les dieron permiso de ir a una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una finca privada en San Isidro de Tacacorí.

“Ellos no se colaron a la fiesta, el mayor tenía un compañero del colegio y estaban celebrándole el cumpleaños en esas piscinas que eran privadas. El mayor llegó a la casa y les dijo a los papás que si los dejaban ir a la fiesta, ellos les dijeron que sí, pero que solo media hora y que únicamente fueran a comer y luego se regresaran.

“Ya había pasado más de media hora y como la mamá de ellos vio que nada que regresaban se fue a buscarlos al lugar de la fiesta, cuando ella llegó los estaban reanimando, pero ya era demasiado tarde”, contó la familiar.

“Cuando ella llegó donde estaba la piscina, estaba toda la gente tratando de ayudar a los niños, pero no podían despertarlos y ya dijeron que no había nada que hacer”. — Familiar de los niños.

En cuanto a cómo habrían ocurrido los hechos, la familiar de los niños dijo que, según personas que estaban en la fiesta, al parecer, el hermano mayor cayó dentro de la piscina y su hermanito habría tratado de salvarlo, pero ambos murieron poco después.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que mantienen una investigación para determinar cómo ocurrió esta triste situación.

