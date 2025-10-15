¿Qué significa favorecimiento real? Delito que se investiga en el caso de Ligia Faerron

Qué es el delito de favorecimiento real?

El abogado penalista Rodrigo Araya explicó en qué consiste el delito de favorecimiento real, figura bajo la cual están siendo investigadas dos mujeres que actualmente permanecen en libertad, mientras avanza el proceso judicial por la desaparición y presunto homicidio de Ligia Faerron Jiménez, ocurrido en San Carlos.

Araya detalló que este delito se aplica cuando una persona, sin haber participado directamente en el crimen principal, colabora después de los hechos para ocultar pruebas, tergiversar información o ayudar a los responsables a evadir la justicia.

“En este caso, lo que se está investigando es si estas personas ocultaron evidencias o procuraron ventajas para que los autores pudieran eludir la acción de las autoridades”, explicó el abogado.

Las sospechosas son una mujer apellidada Linares Rodríguezy su hija, apellidada Monterrey Linares, quienes, al parecer, eran muy cercanas a Faerron.

El experto añadió que este delito se configura cuando alguien, al enterarse de que se cometió un delito y de quiénes son los posibles responsables, decide ayudarles de alguna forma para dificultar que el caso se resuelva , ya sea ocultando, destruyendo o alterando pruebas, o incluso dando información falsa.

“Una persona que incurra en este tipo de conducta puede enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión, porque la ley considera que está entorpeciendo el trabajo de las autoridades y favoreciendo a los autores del delito”, señaló Araya.

El abogado destacó, además, que será el Ministerio Público el encargado de determinar, a través del proceso judicial, si los actos u omisiones de estas mujeres realmente ayudaron a los presuntos responsables de la desaparición de Faerron.

“Al final, corresponderá a un tribunal decidir si efectivamente existió ese favorecimiento, y en qué medida sus acciones pudieron afectar la investigación”, dijo Araya.

Este miércoles el OIJ encontró un cuerpo enterrado en la finca de Florencia de San Carlos, donde estaban buscando a Ligia, se presume que el cuerpo, que estaba a la par de un vivero, sería de la desaparecida.