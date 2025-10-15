OIJ confirma: encuentran cuerpo que sería de Ligia Faerron

Allanamiento caso Ligia Faerron en San Carlos Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron un cuerpo dentro de la finca de Florencia de San Carlos, donde desde hace varios días se concentran los trabajos de búsqueda de Ligia Faerron Jiménez, de 53 años.

Según Randall Zúñiga, el director del OIJ el cuerpo fue hallado cerca un vivero en la propiedad, que en apariencia, pertenece a la madrastra del principal sospechoso, identificado con el apellido González López, quien se encuentra detenido y bajo indagatoria en la Unidad de Género de San Carlos.

El hallazgo se dio a las 11:30 de la mañana, el vivero se ubica a la par de la casa de la propiedad.

“Se encuentra un cuerpo cerca de un vivero, enterrado a un metro, donde el perro dio positivo, se cree que sería el cuerpo de Ligia Faerrón, una gran satisfacción para la policía que otro caso más no quede impune, ya se tiene un sospechoso”, dijo el jefe policial.

Los agentes encontraron un cuerpo que sería de Ligia Faerrón. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El cuerpo será llevado a la Medicatura Forense para someterlo a los exámenes que determinen con el ADN si se trata de Ligia Faerron.

En la finca ya se habían hallado otros indicios relevantes, como un anillo que sería de Ligia y una maleta parcialmente quemada, lo que reforzó la tesis de que el lugar fue utilizado para ocultar evidencias.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, había adelantado que los agentes trabajan bajo la hipótesis de que Ligia ya no se encuentra con vida, por lo que los esfuerzos se centran en la búsqueda de restos humanos.

Ligia Zulema Faerrón Jiménez cumple casi una semana desaparecida. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Mientras tanto, el Ministerio Público confirmó que el sospechoso González López está siendo interrogado este miércoles y que, una vez finalizada la indagatoria, se valorará si se le imponen medidas cautelares.

