Sospechosas en el caso de Ligia Faerron fueron puestas en libertad mientras el caso avanza

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, está desapareció desde el 26 de setiembre. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

El caso por la desaparición de Ligia Faerron sigue avanzado, ya que la Unidad de Género de San Carlos informó que este miércoles se encuentra tomando la declaración indagatoria al imputado González López, mientras que dos mujeres a las que se les relaciona con el caso fueron puestas en libertad.

En cuanto a las sospechosas Linares y Monterrey, el Ministerio Público detalló que fueron indagadas ayer y que, por el momento, pueden permanecer apegadas a la investigación sin necesidad de cumplir medidas cautelares.

Mientras tanto, el OIJ sigue concentrando esfuerzos en la búsqueda del cuerpo de Ligia Faerron Jiménez, de 53 años, en una finca de Florencia de San Carlos, propiedad que estaría vinculada a la madrastra del hombre visto por última vez con el vehículo de la víctima, que luego apareció chocado.

En la finca ya se han encontrado evidencias clave, como un anillo de Ligia y una maleta quemada, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer ya no se encuentra con vida.

Los agentes del OIJ siguen buscando en la finca. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El operativo mantiene a varias unidades del OIJ trabajando en la propiedad.