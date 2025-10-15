Hombre era torturado por banda ligada al Diablo de una forma más que cruel

Capturan a sospechosos de torturar a hombre en Pococí (OIJ/Cortesía)

Durante 14 horas un hombre fue privado de libertad y torturado con un cigarrillo por una banda ligada a Alejandro Arias Monge alias Diablo, en Pococí.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la mañana de este miércoles varios allanamientos en La Roxana de Pococí, donde se capturó a ocho personas.

Los hechos ocurrieron el 22 de setiembre pasado cuando los sospechosos abordaron al afectado luego de amenazarlos con una pistola.

La banda estaba ligada al Diablo. Fotos: OIJ (OIJ/Cortesía)

Al parecer, al hombre lo privaron de libertad dentro de un búnker durante 14 horas para torturarlo.

Al hombre lo quemaban con un cigarrillo hasta en sus partes íntimas para provocarle dolor y hasta lo golpearon.

El ofendido en un descuido de sus captores logró escapar del lugar y pedir ayuda.

Las autoridades judiciales no han detallado las razones por las que se dio la privación de libertad, pero se presume está ligada a temas de drogas.

“Durante los registros, en las viviendas se decomisaron diversos tipos de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego”, detalló el OIJ.

Los agentes detuvieron a un hombre de apellido Rojas de 25 años, Chacón de 28 años, Quirós de 18 años, Brenes de 36 años y Hurtado de 31, como sospechosos del delito de tentativa de homicidio, privación de libertad agravada y robo agravado.

Detenidos por drogas

Además, los agentes detuvieron a un hombre de apellido Varela de 21 años, una mujer de apellido Mena de 35 años y un menor de edad de 17 años por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Durante los allanamientos, el presunto líder de la organización, intentó escapar y empezó a correr por una zona montañosa cercana a su vivienda, pero los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo luego de una intensa persecución.

Los cinco detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, donde serán indagados en las próximas horas.