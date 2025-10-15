Hombre era torturado por banda ligada al Diablo de una forma más que cruel

Durante 14 horas un hombre fue privado de libertad y torturado con un cigarrillo por una banda ligada a Alejandro Arias Monge alias Diablo, en Pococí.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la mañana de este miércoles varios allanamientos en La Roxana de Pococí, donde se capturó a ocho personas.
Los hechos ocurrieron el 22 de setiembre pasado cuando los sospechosos abordaron al afectado luego de amenazarlos con una pistola.
Al parecer, al hombre lo privaron de libertad dentro de un búnker durante 14 horas para torturarlo.
Al hombre lo quemaban con un cigarrillo hasta en sus partes íntimas para provocarle dolor y hasta lo golpearon.
El ofendido en un descuido de sus captores logró escapar del lugar y pedir ayuda.
Las autoridades judiciales no han detallado las razones por las que se dio la privación de libertad, pero se presume está ligada a temas de drogas.
“Durante los registros, en las viviendas se decomisaron diversos tipos de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego”, detalló el OIJ.
Los agentes detuvieron a un hombre de apellido Rojas de 25 años, Chacón de 28 años, Quirós de 18 años, Brenes de 36 años y Hurtado de 31, como sospechosos del delito de tentativa de homicidio, privación de libertad agravada y robo agravado.
Detenidos por drogas
Además, los agentes detuvieron a un hombre de apellido Varela de 21 años, una mujer de apellido Mena de 35 años y un menor de edad de 17 años por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos.
Durante los allanamientos, el presunto líder de la organización, intentó escapar y empezó a correr por una zona montañosa cercana a su vivienda, pero los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo luego de una intensa persecución.
Los cinco detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, donde serán indagados en las próximas horas.