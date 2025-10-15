OIJ retoma búsqueda de Ligia Faerron en finca vinculada a sospechoso

Ligia Zulema Faerrón Jiménez. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) retomaron este miércoles la búsqueda de Ligia Faerron Jiménez, de 53 años, quien desapareció hace varias semanas en la zona norte del país.

Los agentes judiciales realizan un amplio operativo en una finca ubicada en Florencia de San Carlos, una propiedad que, según las investigaciones, pertenece a la madrastra del hombre que fue visto por última vez conduciendo el vehículo de Faerron, el cual posteriormente apareció chocado.

Los agentes del OIJ retomaron la búsqueda en la finca. John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El director del OIJ, Randall Zúñiga Zúñiga, confirmó que las diligencias se concentran en esa extensa propiedad, donde se encontraron evidencias relevantes, entre ellas un anillo perteneciente a Ligia y una maleta quemada.

LEA MÁS: Sucesos Maestra de niño que murió ahogado dio noticia a compañeros: “Lloramos, hicimos berrinche y nos agarramos de la mano”

“Se está realizando un allanamiento en una finca, en Florencia de San Carlos, que en apariencia le pertenece a la madrastra del sujeto al que se le vio por última vez con el vehículo de doña Ligia, carro que a la postre fue chocado”, explicó Zúñiga.

LEA MÁS: Caso de Julieta Fernández: hijo reacciona a la sentencia por el cruel asesinato de su madre

El jerarca del OIJ también señaló que, lamentablemente, los indicios apuntan a que Ligia Faerron ya no se encuentra con vida, por lo que el trabajo de los equipos especializados se centra en la búsqueda de restos humanos dentro del terreno.

LEA MÁS: La traición de un amigo: así fue como miembro de Los hijos de Al Qaeda planeó trampa mortal

La operación en Florencia forma parte de un proceso investigativo que ha movilizado a distintas unidades del OIJ durante los últimos días, en un caso que ha conmovido profundamente a la comunidad sancarleña.