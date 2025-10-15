Una de las detenidas por el caso de Ligia Faerron pasaba haciendo publicaciones por la desaparición

Una de las sospechosas por la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, realizó al menos seis publicaciones en Facebook sobre la desaparición de su conocida. Foto: Captura de Facebook (Facebook/Facebook)

Una de las sospechosas por la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez realizó, al menos, seis publicaciones en Facebook sobre la desaparición de su conocida.

A partir del 2 de octubre anterior compartió varias publicaciones, en las que, incluso, en una decía: ‘Regresa por favor, Zu. ¡Dios te cuide!’.

La última que realizó la hizo este lunes 13 de octubre, menos de 24 horas antes de que el OIJ la detuviera como una de las sospechosas de la desaparición de Ligia Zulema Faerron.

Se trata de una mujer de apellido Linares Rodríguez, de 70 años; junto a ella también detuvieron a su hija de apellidos Monterrey Linares, de 44 años.

Madre e hija están a la orden del OIJ junto con un sujeto de apellidos González López, de 29 años.

Esto no significa que sean las responsables, pero el OIJ tiene pistas importantes contra ellas y por eso las detuvieron. El delito que, de momento, les achacan es favorecimiento real. (Ayudar a ocultar pruebas).

Paradero de Ligia Faerron es incierto

Las capturas ocurrieron este martes 14 de octubre, cuando allanaron una propiedad en Javillos de Florencia, en San Carlos, y el otro en una casa en Ciudad Quesada, en esta última habrían detenido a las mujeres.

El paradero de Ligia sigue siendo incierto, la última vez que se le vio fue el 26 de setiembre del 2025.

Si usted la ha visto o sabe qué le pasó a ella no dude en llamar a la línea 800 8000 645 del OIJ.