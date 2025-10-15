La traición de un amigo: así fue como miembro de Los hijos de Al Qaeda planeó trampa mortal

Los hijos de Al Qaeda detenido en Limón por una trampa mortal. Foto: Christhian Montero (Christian M/Foto: La Nación)

Un hombre de apellido López Barahona, señalado de integrar la banda Los hijos de Al Qaeda, aprovechó la amistad que tenía con Cristian Gabriel Aguilar Ortiz, de 21 años, para ponerle una trampa mortal.

Esa es la versión que maneja la Fiscalía Adjunta de Limón tras la captura de López y de otros cuatro hombres, detenidos la mañana del martes 14 de octubre, en Limón.

Otros imputados y delitos asociados

Los otros imputados, de apellidos Espinoza Aburto, Gómez Mora, Ovares Sánchez y Suárez Sánchez, son investigados por el delito de asociación ilícita y están a la espera de sus medidas cautelares.

Ovares se entregó a las autoridades, mientras que el resto de los sospechosos fueron detenidos mediante cinco allanamientos en Cieneguita y Santa Eduviges.

Cómo se cometió el crimen

“Se presume que López se aprovechó de que la víctima confiaba en él, para citarlo en el centro de Limón”, señalaron en el Ministerio Público.

Agregaron que, en apariencia, Mora facilitó los vehículos para que los otros imputados cometieran el delito, mientras que Espinoza se encargó de realizar el seguimiento de la víctima hasta la entrada del Muelle Alemán. En ese sitio, se sospecha que Suárez y Ovares dieron muerte al ofendido y luego huyeron.

Estos hechos ocurrieron el 24 de mayo anterior.

Diligencias y evidencia

Durante las diligencias se decomisaron elementos balísticos y otra prueba de interés. En una de las propiedades se ubicó marihuana, por lo que también se abrió una investigación en contra de otras dos personas.

El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 25-001150-0063-PE.