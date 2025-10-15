Sucesos

OIJ desmantela peligrosa banda ligada al Diablo tras brutal tortura en un búnker

Cinco hombres fueron detenidos durante allanamientos en Pococí

Por Silvia Coto
OIJ pretende detener a 9 personas sospechosas de legitimar dinero derivado del narcotráfico. Allanamientos simultáneos en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Puerto Jiménez, en el Pacífico Sur.
Los sospechosos están ligados a la banda del Diabio. (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la mañana de este miércoles una serie de allanamientos en La Roxana de Pococí, donde logró capturar a cinco hombres presuntamente vinculados con una banda criminal asociada a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

La investigación contra este grupo se originó tras una privación de libertad y tortura ocurrida el pasado 22 de setiembre, dentro de un búnker en esa misma zona.

De acuerdo con las pesquisas, la víctima logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió a los agentes iniciar un seguimiento que culminó hoy con varios operativos simultáneos.

No pudo escapar

Durante los allanamientos, el presunto líder de la organización, intentó escapar y empezó a correr por una zona montañosa cercana a su vivienda, pero los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo luego de una intensa persecución.

Las autoridades no descartan que este grupo esté vinculado a otros hechos violentos ocurridos recientemente en la zona Caribe, y continúan buscando evidencia en los sitios allanados.

Los cinco detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

allanamientobúnkerdiabloalejandro arias mongetorturaoijpococi
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

