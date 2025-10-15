Sucesos

Mujer lucha por su vida tras recibir un balazo en la cabeza en Cartago

La víctima fue trasladada en condición crítica al hospital Maximiliano Peralta

Por Silvia Coto
La mujer fue trasladada en condición grave al Hospital Max Peralta en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de recibir un impacto de bala en la cabeza la noche de este martes en Cot de Oreamuno, en Cartago.

La emergencia se reportó a eso de las 11:45 p. m., según confirmó la Cruz Roja , cuyos socorristas llegaron al sitio y hallaron a la víctima con una herida grave en la cabeza.

Grave al hospital

La mujer, de identidad no trascendida, fue atendida en el lugar y trasladada en condición crítica al hospital Maximiliano Peralta, donde permanece bajo atención médica especializada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga el caso para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el responsable o los responsables del hecho.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

