Ciclista murió atropellado por tráiler en Sarapiquí

La víctima, un hombre de unos 66 años, perdió la vida tras un accidente ocurrido la tarde de este martes en Sarapiquí. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un ciclista la tarde de este martes 14 de octubre. La Cruz Roja recibió la alerta a la 1:30 p. m. en Sarapiquí, Heredia.

Autoridades investigan las causas del fatal suceso

La víctima no ha sido identificada; al parecer, se trataría de una persona de 66 años. Las causas que mediaron en este accidente de tránsito no están claras. Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Aumentan las muertes por accidentes de tránsito en el país

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), hasta este domingo 12 de octubre se registraban 437 personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que llevamos del año.

Las autoridades hacen un llamado a la precaución, ante el incremento de las muertes en carretera y la alta siniestralidad vial en todo el país.

