Esto sucedió con la supuesta amante del Gringotico que estaría detrás de su horrible muerte

La muchacha, de 25 años, y otras tres personas fueron detenidas como sospechosas de la desaparición y homicidio de Gringotico

Por Adrián Galeano Calvo
Detrás del brutal asesinato de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como Gringotico se esconde una historia de engaño y traición. Foto: Archivo LT
Detrás del brutal asesinato de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como Gringotico se esconde una historia de engaño y traición. Foto: Archivo LT (Archivo LT/Archivo LT)

Las autoridades ya definieron el futuro inmediato de la supuesta amante de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como Gringotico; quien habría sido una pieza clave en la desaparición y posterior homicidio del señor de 71 años.

Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio Público dio a conocer que la muchacha apellidada Badilla, de 25 años, pasará un buen tiempo tras las rejas.

“En el caso de un hombre apellidado García Gutiérrez y de Badilla, estos se encuentran cumpliendo prisión preventiva por tres meses”, indicó la Fiscalía.

En el caso del hombre apellidado Gutiérrez, este fue detenido junto a su hija, apellidada García Castro, y el novio de esta, un sujeto apellidado Isaza Calderón.

En el caso de estos dos últimos, el Juzgado a cargo dictó otras medidas cautelares.

“Los otros dos (García Castro e Isaza Calderón) deben cumplir las medidas cautelares de presentarse a firmar y mantener domicilio actualizado”.

El Ministerio Público indicó que las partes involucradas apelaron la resolución, por lo que deben esperar a que se realice una nueva audiencia.

De acuerdo con las autoridades, estas cuatro personas son investigadas por los presuntos delitos de homicidio calificado y robo agravado.

La última vez que vieron con vida a don Daniel fue el 17 de setiembre, un vecino alertó que varias personas se encontraban en la casa de la víctima y alertó a un familiar del adulto mayor. El 24 de setiembre fue cuando alertaron al OIJ de la desaparición.

A los días encontraron el carro de don Daniel en un lavacar en Heredia y desde ese momento se temió por la vida del ofendido.

El 4 de octubre anterior lo encontraron sin vida en Carrizal de Alajuela, a unos 15 minutos de donde vivía.

Tal y como lo había adelantado La Teja, la hipótesis que maneja el OIJ señala que Gringotico fue asesinado, pues deseaban apoderarse de forma ilegal de su propiedad en Carrizal.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

