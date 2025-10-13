Sucesos

Adolescente cayó en un engaño laboral y fue sometida a una dolorosa pesadilla

La engañaron con una oferta laboral y terminó atrapada en un infierno

Por Alejandra Morales
Una adolescente de 14 años fue víctima de una mujer y un hombre que la hicieron vivir la peor pesadilla, al prometerle un falso trabajo en el que nunca le pagaron y además fue víctima de abuso sexual.

Los responsables por este hecho fueron identificados por la Fiscalía de Bribrí con los apellidos Díaz Duarte y Machado Martín, esta última la mujer. Ellos fueron condenados a 11 años y 14 años, respectivamente, por explotación laboral y violación.

Machado fue hallada responsable de los delitos de trata de personas y violación, este último en condición de cómplice. En cuanto a Díaz por la agresión sexual.

Estos hechos ocurrieron en noviembre del 2024, cuando la mujer contactó a la adolescente del pueblo indígena Ngäbe, ofreciéndole un falso empleo. La pieza acusatoria señaló que le hicieron creer a la ofendida que la labor consistía en pelar y empacar plátanos y que, por cada paquete que finalizara, recibiría un pago.

Traslado y explotación laboral en Costa Rica

Mediante coacción, engaño, abuso de poder y aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, Machado facilitó el traslado, transporte, alojamiento y retención de la ofendida, desde Panamá hasta Costa Rica.

La joven la mantuvieron en una finca en Talamanca y la hacían trabajar desde las 8 a.m. a 6 p.m.

“No recibió ningún pago, ya que la imputada se dejaba el dinero que debía recibir por su trabajo.

“El 29 de noviembre, la acusada trasladó a la ofendida a la casa de Díaz, la obligó a permanecer en ese lugar y le exigió que debía cumplir con lo que le solicitara el hombre. A pesar de la negativa de la joven, el Ministerio Público demostró que Machado la dejó en el sitio y el hombre la agredió sexualmente”, señalaron en la Fiscalía.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y el expediente se tramitó con el apoyo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA), despacho especializado en este tipo de casos y que brinda asesoría al resto de oficinas del Ministerio Público, cuando así lo requieran.

En caso de conocer algún hecho similar, se le recuerda a la población que puede denunciar al 9-1-1 o a la línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial, 800-8000-645.

