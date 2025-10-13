Madre de seis hijos es la víctima de terrible incendio en Puntarenas

Kathia Rosales Campos, de 42 años, es la víctima del trágico incendio ocurrido la madrugada de este lunes en Esparza de Puntarenas.

La mujer fallecida en el incendio en Puntarenas tenía seis hijos. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio)

El siniestro se desató a eso de la 1:47 de la madrugada de este lunes, a unos 800 metros al oeste de la escuela de Salinas, pero cuando las unidades llegaron, la casa ya estaba envuelta en llamas y las llamaradas se veían desde varios metros de distancia, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Durante las labores de extinción, los bomberos hallaron dentro de la estructura el cuerpo sin vida de una persona. Posteriormente, el OIJ confirmó que se trataba de Kathia, madre de seis hijos.

La vivienda sufrió daños en unos 40 metros cuadrados.

Sospechan que fue un crimen

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan si el fuego fue provocado, ya que durante la noche del domingo los vecinos escucharon una fuerte pelea dentro de la casa.

Una hermana de la fallecida, María de los Ángeles Rosales, aseguró a Telenoticias que la familia cree que a Kathia la mataron.

“Nosotros creemos que el fuego fue provocado. Mi hermana tenía problemas de adicción y por eso los hijos no vivían con ella, pero era una buena persona. Estamos muy tristes y esperando a ver qué nos dicen las autoridades”, expresó conmovida.

A la emergencia acudieron tres unidades de Bomberos y personal de la Cruz Roja.

El caso quedó en manos del OIJ de Puntarenas, que realizó el levantamiento del cuerpo y trata de determinar las causas exactas del incendio.

Al parecer, en la casa vivían dos personas más con la mujer, pero estas no han sido localizadas.