Presunta amante habría estado detrás del atroz asesinato de Gringotico en Alajuela

Detrás del brutal asesinato de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como Gringotico se esconde una historia de engaño y traición. Foto: Archivo LT (Archivo LT/Archivo LT)

Detrás del brutal asesinato de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como Gringotico se esconde una historia de engaño y traición.

Se trata de una joven mujer de apellido Badilla, de 25 años, quien fue detenida por el OIJ de Alajuela en Santa Bárbara de Heredia. Vecinos y una fuente cerca confirmó que la joven siempre estaba cerca del adulto mayor.

“Al parecer, tenía un vínculo de cercanía con el ahora fallecido”, señaló Randall Zúñiga, director del OIJ.

LEA MÁS: Este sería el perverso motivo detrás de la desaparición y posible homicidio del Gringo Tico

Sin embargo, una fuente cercana al caso le confirmó a La Teja que Badilla sería la presunta amante.

Además, figuran entre los sospechosos un padre y una hija de apellido García, de 53 años y la mujer de 29 años.

Las autoridades también detuvieron a un sujeto de apellido Isaza, de 34 años, quien, al parecer, sería novio de la mujer de apellido García, de 29 años.

Incluso, en la casa de esta mujer fue que encontraron hasta las ollas y otros electrodomésticos de Gringotico.

LEA MÁS: Relacionan a mujer de 29 años con la desaparición de un hombre de 71

“Este caso, pues, todavía no está totalmente culminado, sigue en investigación”, dijo Zúñiga.

La última vez que vieron con vida a don Daniel fue el 17 de setiembre anterior, un vecino alertó que varias personas se encontraban en la casa de la víctima y alertó a un familiar del adulto mayor, el 24 de setiembre fue cuando alertaron al OIJ de la desaparición.

A los días encontraron el carro de don Daniel en un lavacar en Heredia y desde ese momento se temió por la vida del ofendido, el 4 de octubre anterior lo encontraron sin vida en Carrizal, de Alajuela a unos 15 minutos de donde vivía.

LEA MÁS: Celular grabó la brutal agresión contra joven de 24 años que murió al ser apuñalado en la cara