Joven que murió rumbo a su primer día de trabajo dejó inconcluso su mayor sueño

David Gerardo Anchía Villalobos, de 31 años, falleció al ser violentamente golpeado por un carro. Foto: Wendy González para La Teja (Wendy González para La Teja/Wendy González para La Teja)

David Anchía, de 31 años, no solo estaba ilusionado por su primer día de trabajo, también soñaba con casarse con su novia, a quien apenas un mes antes le había dado un anillo de compromiso. Ese sueño quedó inconcluso tras el accidente que le costó la vida cuando iba rumbo a su nuevo empleo.

La tragedia sucedió en La Marina de San Carlos, zona norte de Costa Rica, sitio en el que sufrió un violento choque por un carro, cuyo conductor, en apariencia, manejaba con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

Anchía era vecino de La Gloria de Aguas Zarcas y hace nueve meses estaban viviendo juntos con la ilusión de casarse.

“Hace un mes y medio le pidió compromiso a mi hermana con un anillo de fantasía porque como estaba sin trabajo, le dijo a mi hermana que cuando tenía trabajo le iba a comprar uno bien bonito.

“Ellos decían que entre enero y febrero se querían casar, soñaban con hacer algo bonito, él perteneció a grupos de bikers de moto y querían ahorrar para incluirlos”, contó Wendy González, cuñada de David.

El último recuerdo que tiene Wendy es cuando lo vio por última vez.

“Antes de ser novio de mi hermana, fue mi mejor amigo durante muchos años y nos teníamos mucha confianza, lo vi como mi hermano, ellos se conocieron por mí”, agregó Wendy.

Impotencia con fatal accidente

Wendy afirma que le duele saber cómo sucedieron los hechos, pues David tenía muchos proyectos y además era hijo único.

“La muerte de él es muy injusta. La verdad es que tengo bastante molestia porque desgraciadamente las leyes acá en Costa Rica son muy leves, son muy suaves y yo sé que esto va a quedar así, como muchos casos en carretera han quedado sin una verdadera justicia”, manifestó.

“Siento que aquí la vida no le tienen ni tan siquiera precio. Yo siento que le han puesto más aprecio a un animal, que obviamente un animal siente, pero siento también que el ser humano también vale”, afirmó.

David murió la mañana de este domingo 12 de octubre, fue velado la noche de este lunes 13 de octubre y lo sepultaron este 14 de octubre en Aguas Zarcas.