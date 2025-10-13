Hombre es atacado a balazos en Hatillo por gatilleros que viajaban en carro

La balacera ocurrió en Hatillo centro. Foto: Archivo (IStock)

Una vez más el distrito de Hatillo, San José, se convirtió en escenario de un hecho de violencia, cuando unos gatilleros que viajaban en un carro desataron una balacera que pudo terminar en tragedia.

A consecuencia de dicho tiroteo, un hombre resultó herido de gravedad y tuvo que ser llevado a un centro médico en la capital.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron a eso de las 5:08 a.m. de este lunes en el centro de Hatillo.

En cuanto a la víctima, este fue identificado como un hombre apellidado Valverde, de 45 años.

Según la Policía Judicial, los hechos se dieron cuando Valverde se encontraba conversando con varias personas.

“Según el reporte preliminar, en apariencia, este hombre se encontraba junto a otras personas en vía pública cuando, aparentemente, pasó un vehículo desde donde dispararon en varias ocasiones”, informó el OIJ.

Las autoridades informaron que Valverde recibió varios impactos de bala en las piernas y los brazos, por lo que fue llevado en condición delicada al hospital San Juan de Dios.

En cuanto al ataque, las autoridades investigan las circunstancias que mediaron en el hecho y si este iba dirigido hacia Valverde.