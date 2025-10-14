Niña de 12 años desapareció luego de salir de su casa en Heredia

Diana Jazbel Guido Rivera de 12 años está desaparecida. Foto: OIJ (oij/Cortesía)

Una familia vecina de Heredia vive momentos de mucha angustia luego de que su hija de 12 años desapareció.

La niña responde al nombre de Diana Jazbel Guido Rivera.

Su mamá Esther Rivera comentó que la menor está desaparecida desde el 13 de octubre.

LEA MÁS: Los hijos de AlQaeda fueron capturados por violento crimen en Limón

Ese día, Diana salió la mañana de la casa en La Milpa, y no dijo para dónde iba, pero llevaba su teléfono celular.

Las horas empezaron a pasar y no volvía, por lo que su mamá puso la denuncia ante el OIJ de Heredia al no encontrarla. El teléfono de la menor suena apagado.

“No sabemos nada, no contesta el celular, y nadie la ha visto, ella vestía blusa blanca, jeans y tenis blancas”, dijo la mamá.

Los familiares han buscado en la vivienda y la muchachita, aparentemente, se llevó cuatro prendas de ropa.

LEA MÁS: OIJ busca conductor que mató a hombre en el centro de San José

Revisan videos de seguridad

Diana nunca se ha ausentado de su casa, por lo que la situación desespera a la familia.

Los investigadores se encuentran haciendo todas las diligencias para ubicar a la menor.

LEA MÁS: OIJ encuentra anillo de Ligia Faerron en finca allanada en San Carlos

Mientras que sus familiares buscan en cámaras de seguridad cercanas y buscan por los alrededores.

Si usted ha visto a Diana o sabe dónde está llame de inmediato al 800-8000645 del OIJ.