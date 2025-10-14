OIJ busca conductor que mató a hombre en el centro de San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al conductor sospechoso de matar a un hombre en el centro de San José.
Las autoridades identificaron al hombre como de apellido Hernández, de 66 años.
El accidente ocurrió la tarde del lunes en la Merced en San Jośe.
Conductor escapó
Según informó el OIJ, el hombre trató de cruzar la calle cuando un carro lo atropelló y le provocó lesiones que le causaron la muerte de inmediato, sin que nadie pudiera socorrerlo.
El conductor se dio a la fuga por lo que ahora las autoridades judiciales, si usted sabe algo puede llamar a la línea confidencial del 800-800-0645 del OIJ.
