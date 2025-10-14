Sucesos

OIJ busca conductor que mató a hombre en el centro de San José

Accidente cobró con la vida de un hombre de 66 años

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al conductor sospechoso de matar a un hombre en el centro de San José.

Muerto San José
Un hombre de 66 años murió atropellado. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Las autoridades identificaron al hombre como de apellido Hernández, de 66 años.

El accidente ocurrió la tarde del lunes en la Merced en San Jośe.

LEA MÁS: OIJ allana enorme propiedad y casa por caso de desaparición de Ligia Faerron

Conductor escapó

Según informó el OIJ, el hombre trató de cruzar la calle cuando un carro lo atropelló y le provocó lesiones que le causaron la muerte de inmediato, sin que nadie pudiera socorrerlo.

LEA MÁS: Joven madrugó para llegar temprano a su primer día de trabajo y murió de la forma más dolorosa

El conductor se dio a la fuga por lo que ahora las autoridades judiciales, si usted sabe algo puede llamar a la línea confidencial del 800-800-0645 del OIJ.

LEA MÁS: Se confirma desgarradora información que hace aún más dolorosa muerte de niños en piscina

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
San Joséatropellado san joséfallecido san joséoijMerced
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.