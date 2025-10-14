Los hijos de AlQaeda fueron capturados por violento crimen en Limón

Los Hijos de AlQadea fueron detenidos por homicidio en Limón. Foto OIJ. (OIJ/El OIJ detuvo a 4 sospechosos por medio de 6 allanamientos en Limón. Foto OIJ.)

Una banda que se hacía llamar Los hijos de AlQaeda fue detenida la mañana de este martes por un violento crimen en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó una serie de allanamientos en Cieneguita de Limón para detener a seis hombres por el crimen de un hombre de apellidos Aguilar Ortiz.

Don Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que lograron detener a cuatro de los sospechosos. Ellos son de apellidos Suárez, de 26 años; Gómez, de 25; Espinoza, de 18; y López, de 23.

Además, fueron detenidos otros dos hombres como sospechosos de venta de drogas. Estos son de apellidos Sánchez, de 38 años, y Hernández, de 26 años.

Al parecer, los hombres que fueron detenidos por el crimen eran parte de una célula criminal que se hacían llamar los Hijos de AlQadea y eran parte del grupo conocido como “La H” o “Los Hondureños”.

El crimen ocurrió el pasado 24 de mayo en el centro de Limón

“De acuerdo con el informe preliminar, el ofendido viajaba en una motocicleta cuando, al parecer, fue alcanzado por otros dos sujetos que también viajaban en motocicleta, y el que iba como acompañante le disparó. El ofendido trató de huir del lugar, pero colisionó con una señal de tránsito, esto mientras los sujetos lo perseguían y disparaban”, detalló el OIJ.

Flor y amenaza

Trascendió que el asesinato se habría dado debido a que Aguilar, al parecer, había denunciado una tentativa de homicidio en su contra, por la cual detuvieron a varias personas. Supuestamente, las amenazas en su contra siguieron hasta que le quitaron la vida.

Zúñiga aseguró que, aparentemente, el fallecido era miembro de la violenta banda de sicariato de Tony Peña Russell, quien está preso en máxima seguridad de la Reforma.

El día del crimen, el hombre antes de morir reconoció a uno de los sospechosos quien era uno de sus amigos y, según una fuente judicial, le dijo a una testigo quién era el imputado, uno de los detenidos hoy. Esa persona, días después del crimen, recibió una flor y una nota en que la amenazaron para que guardara silencio, y el papel con la amenaza iba firmado por los Hijos de Al Qaeda.

El nombre de Al Qaeda viene de una organización terrorista internacional fundada a finales de los años 80 por Osama Bin Laden y otros militantes islamistas.