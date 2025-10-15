De esta forma el OIJ confirmó que cuerpo encontrado en finca es de Ligia Faerron

Ligia Zulema Faerron Jiménez desapareció el 26 de setiembre pasado. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Un detalle muy personal fue el que le permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmar que el cuerpo encontrado este miércoles en una finca en San Carlos era el de Ligia Zulema Faerron Jiménez, quien estaba desaparecida desde el 26 de setiembre pasado.

Así lo dio a conocer Randall Zúñiga, director del OIJ, por medio de una publicación hecha en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

LEA MÁS: OIJ confirma: encuentran cuerpo que sería de Ligia Faerron

Zúñiga explicó que un detalle encontrado en los restos permitió confirmar la tesis que manejaban, de que Faerron, de 53 años, ya no se encontraba con vida.

“Inspección ocular del cuerpo, encontrado enterrado hoy en Javillos de Florencia, confirmó que se trata de Ligia Faerron. La identificación se logró por medio de los tatuajes de la víctima”.

LEA MÁS: Milagro en la montaña: mujer desaparecida hace 15 días apareció viva

El cuerpo de Ligia Faerron fue encontrado en una extensa propiedad en San Carlos. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Aunque prácticamente se da por un hecho que el cuerpo encontrado es el de Faerron, la Policía Judicial señaló que de igual manera esperarán la respectiva prueba de ADN para contar con la verificación científica.

El director del OIJ destacó la labor investigativa en este caso, el cual permitió la detención del principal sospechoso, un hombre apellidado González López, de 29 años.

LEA MÁS: Sospechosas en el caso de Ligia Faerron fueron puestas en libertad mientras el caso avanza

“Otro caso más que no queda impune, en que el OIJ logra detener al sospechoso antes de hallar el cuerpo de la víctima. Esto demuestra la valía del OIJ para la sociedad costarricense”, escribió el director de la Policía Judicial.

El cuerpo fue encontrado a eso de las 11:30 a.m. de este miércoles, estaba enterrado cerca de un vivero. Dicha propiedad le pertenece a la madrastra de González.