Milagro en la montaña: mujer desaparecida hace 15 días apareció viva

Neiby Marchena fue encontrada con vida (Cortesía/Cortesia)

Una gran alegría vive la familia de Neiby Marchena, de 33 años, luego de que pasará 15 días desaparecida y fuera hallada con vida en una zona montañosa de Golfito.

Desde que desapareció, la joven era buscada por sus familiares y miembros del grupo táctico PZK9.

Según las primeras informaciones, Neiby sufrió una fractura en un pie y fue su hermana la que la encontró.

Bomberos envió varias unidades al sitio del hallazgo para colaborar con la atención de la mujer y el trasladado al Hospital de Golfito, sin embargo, trascendió que, pese a la lesión está muy bien y pronto volverá a casa.

El caso fue denunciado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) . Ella desapareció el 1 de octubre, día en el que visitó un supermercado y no la vieron más. Una cámara de seguridad registró que se subió en un bus y luego se bajó, uno de sus hermanos la encontró, pero ella salió corriendo y desde ese momento inició la preocupación para sus familiares.

Neiby es una joven profesional que padece esquizofrenia, por lo que su familia la cuida mucho, sin embargo, desde el momento en que desapareció tenían la sospecha de que se había metido a la montaña.

