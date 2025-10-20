Sucesos

Hombre de 40 años es asesinado a balazos en taller mecánico en Cartago

Crimen ocurrió la tarde de este lunes en Cartago

Por Silvia Coto
Asesinato en un taller en Paraíso de Cartago. (Silvia Coto)

Un hombre fue asesinado la tarde de este lunes en un taller mecánico en Paraíso, Cartago.

El asesinato ocurrió en Birrisito.

Según indicaron las autoridades, la víctima se encontraba en un taller mecánico cuando dos hombres llegaron en motocicleta y dispararon en un montón de ocasiones.

La Cruz Roja atendió el caso y reportó que el hombre recibió heridas de bala en la cabeza y el tórax; a su llegada, el hombre ya estaba fallecido.

El vocero de prensa de la Cruz Roja, Jeremy Póveda, aseguró que la víctima tenía 40 años.

Según trascendió, cerca de donde ocurrió el homicidio fue encontrada la moto en que aparentemente iban los pistoleros.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo y buscando evidencias para dar con los sospechosos.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

