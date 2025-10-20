Pánico en escuela de Juan Viñas: sujeto huía de Policía con camión cargado de combustible

Un sujeto que huía de la policía fue el responsable de causar pánico en la escuela Cecilio Lindo, en Juan Viñas, de Jiménez, Cartago. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

Un sujeto que huía de la policía fue el responsable de causar pánico en la escuela Cecilio Lindo, en Juan Viñas, de Jiménez, Cartago.

De acuerdo con la Fuerza Pública, el hombre de apellido Vásquez se desplazaba en un camión cargado con combustible de dudosa procedencia, por lo que era perseguido por las autoridades.

“Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó huir, siendo finalmente interceptado y detenido en las cercanías de la escuela local. Durante el operativo se reportaron disparos, sin que se registraran personas heridas”, señalaron en el Ministerio de Seguridad Pública.

Estudiantes con crisis nerviosa

El operativo ocurrió minutos antes del mediodía de este lunes 20 de octubre, luego de que personal de Recope diera seguimiento al vehículo y alertara a la Policía.

“Como medida preventiva y en estricto apego a los protocolos de seguridad, se activó un operativo de resguardo para garantizar la integridad de los estudiantes y el personal del centro educativo”, agregaron.

Vásquez, oriundo de Limón, quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes continuarán con la investigación para determinar el origen del combustible transportado y esclarecer los hechos.

