Sucesos

Balacera cerca de la escuela Cecilio Lindo: varios estudiantes atendidos por crisis nerviosa

Emergencia en Juan Viñas en Jiménez, Cartago

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales
Búsqueda en montaña
Emergencia en Juan Viñas en Jiménez, Cartago por balacera.

Una balacera cerca de la escuela Cecilio Lindo, en Juan Viñas, de Jiménez, Cartago, causó crisis nerviosa y puso en alerta a las autoridades.

La Cruz Roja atiende la emergencia pasado el mediodía de este lunes 20 de octubre.

LEA MÁS: Papás vivieron minutos de pánico tras balacera que dejó un joven fallecido afuera de escuela

“Reportan varios estudiantes con crisis nerviosa; al parecer, se escucharon impactos de arma de fuego en las afueras del centro educativo, sin personas heridas”, detallaron en la benemérita.

Las causas que provocaron esta situación no están claras; versiones no oficiales señalan que, en apariencia, pudo darse un robo de combustible y generó el terror; sin embargo, aún no está confirmado.

*En desarrollo

LEA MÁS: Hombre es ejecutado a balazos en las inmediaciones de escuela en Santa Cruz

LEA MÁS: Nueva amenaza por correo obliga a suspender clases en el Liceo de Heredia

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Juan Viñasbalacera
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.