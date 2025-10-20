Balacera cerca de la escuela Cecilio Lindo: varios estudiantes atendidos por crisis nerviosa

Emergencia en Juan Viñas en Jiménez, Cartago por balacera.

Una balacera cerca de la escuela Cecilio Lindo, en Juan Viñas, de Jiménez, Cartago, causó crisis nerviosa y puso en alerta a las autoridades.

La Cruz Roja atiende la emergencia pasado el mediodía de este lunes 20 de octubre.

“Reportan varios estudiantes con crisis nerviosa; al parecer, se escucharon impactos de arma de fuego en las afueras del centro educativo, sin personas heridas”, detallaron en la benemérita.

Las causas que provocaron esta situación no están claras; versiones no oficiales señalan que, en apariencia, pudo darse un robo de combustible y generó el terror; sin embargo, aún no está confirmado.

*En desarrollo

