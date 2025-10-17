Sucesos

Nueva amenaza por correo obliga a suspender clases en el Liceo de Heredia

Durante dos días consecutivos se han recibido correos con amenazas que ponen en alerta a colegios y universidades

Por Alejandra Morales
Dos días consecutivos de correos con amenazas ponen en alerta a escuelas y universidad. Foto: Valeria Quartara/archivo (Valeria Quartara)

Un correo electrónico con amenaza de ataque en el Liceo de Santo Domingo de Heredia, puso en alerta a las autoridades; esta situación ocurrió este viernes, un día después de un caso similar que se registró en la UCR.

En el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmaron que la situación ocurrió durante la mañana y, ante esa situación, activaron los protocolos y suspendieron las clases.

Agregaron que coordinaron con la Fuerza Pública, pero no indicaron si denunciaron el caso ante el OIJ.

Alarma entre estudiantes y familias

Estos dos casos similares en instituciones con estudiantes generan alarma entre estudiantes y familias, por el temor de que ocurra alguna desgracia en algún centro educativo.

En el caso de la UCR, siguen las investigaciones para dar con los responsables de enviar el correo firmado como Terror 764; de momento, no hay detenidos por estos hechos.

