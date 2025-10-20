Mamá de Leandro Mangas confiesa qué ha sido lo más duro tras un mes sin su hijo

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, cumplirá un mes de desaparecido el próximo domingo 26 de octubre.

María Lourdes Mangas, mamá del chiquito, conversó con La Teja y señaló qué ha sido lo más difícil durante estas cuatro semanas.

“Trato de pedirle fuerzas a Dios, hay personas que no me han dejado sola, mi familia y hasta personas que no conozco se han acercado con palabras de aliento y he recibido bendiciones, me han dado apoyo en estos momentos, aunque eso no me llena el vacío de mi niño.

“Tengo la confianza y la certeza de que Dios me va a dar la respuesta y es lo que espero, es una tortura no saber nada”, expresó la mamá.

“Pasar por la alcantarilla es un trauma diario”

Varios aspectos han sido difíciles para esta madre. Uno inevitable es pasar por la alcantarilla en la que ocurrió la tragedia, pues está cerca de la casa donde viven en Purral de Goicoechea, San José.

“No puedo evitarlo, porque siempre que tengo que llevar a mi hijo mayor de 8 años a la escuela o al otro a la guardería, siempre debo pasar por ahí, por esa esquina siempre debo pasar, vaya donde vaya. Es durísimo para mí y mis hijos pasar por ahí, es un trauma”, mencionó con un nudo en la garganta.

En esta alcantarilla fue donde cayó el pequeño Leandro Mangas. Foto: Albert Marín/Archivo (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Además, dentro de la casa hay muchos recuerdos de Leandro, lo que lo hace más doloroso.

“No puedo entrar al cuarto de él, porque ahí tiene todas las camisetas del kínder, su ropita, no puedo verla, porque me descompongo”, contó.

Finalmente, el saber que ya nadie lo está buscando le genera más dolor.

“Quisiera que los rescatistas no se olviden de mi hijo, que sigan buscando y que Dios me dé la respuesta de encontrar a mi niño. No me puedo resignar, espero una respuesta de Dios, que me lo entregue vivo, que es lo que más espero, que haga un milagro o si fue la voluntad de Él de llevárselo, entregarme el cuerpecito y saber que fue la voluntad de Él”, dijo esta mamá.

Doña María Lourdes no ha podido descansar a raíz del sufrimiento por lo sucedido. En la clínica le han mandado pastillas y ella también toma té para poder velar por sus otros dos hijos.